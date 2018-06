Advocaat nabestaanden Orlando Boldewijn: “Iemand voor dood achterlaten moet misdrijf zijn”

De nabestaanden van Orlando Boldewijn zijn zwaar teleurgesteld in de rechtsstaat. Dat heeft de advocaat van de familie, Sébas Diekstra, woensdag in een schriftelijke verklaring laten weet aan het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. De Rotterdamse tiener zou in februari voor dood zijn achtergelaten in het water De Blauwe Loper in Ypenburg

De zeventienjarige Orlando was na een date met een man uit Ypenburg acht dagen vermist voordat hij dood in een plas langs het Böttgerwater werd gevonden. Eind april werd deze man, Hagenaar Roy B., opgepakt wegens betrokkenheid bij de dood van de Rotterdamse jongen. Verdachte B. heeft tegenover de politie verklaard dat hij het slachtoffer in het water zag, maar geen hulp heeft verleend of 112 heeft gebeld. Twee dagen later werd hij weer vrijgelaten, hoewel de man wel verdachte blijft in de zaak.

Diekstra laat namens de nabestaanden van Orlando weten dat zij het niet kunnen verkroppen dat het geen hulp verlenen aan een hulpbehoevende in Nederland slechts een overtreding is. De maximale hechtenis bij dit delict is drie maanden als het slachtoffer komt te overlijden. “Iemand aan zijn lot overlaten wanneer de dood daarop volgt, zou minimaal als een misdrijf moeten worden aangemerkt met daarbij dreiging van een serieuze maximale gevangenisstraf”, aldus de raadsman.

