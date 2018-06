Den Haag FM Gayweek: “Maak homoseksualiteit bespreekbaar op sportclubs”

In aanloop naar de eerste ‘Den Haag FM Canal Pride’ is het deze hele week Gayweek op Den Haag FM. Iedere dag staat de uitzending van Haagse Ochtendradio (07.00 tot 10.00 uur) in het teken van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders. Woensdagochtend sprak Karin Blankenstein van de Blankenstein Foundation over de ‘All Together Challenge’. Zaterdag is de officiële aftrap van deze campagne op het Stokroosveld.

“Nog steeds durft negen van de tien sporters niet zichzelf te zijn op de sportvereniging”, zegt Karin. “Met deze challenge willen we zorgen voor meer acceptatie op de sportverenigingen, dat begint al bij de jongste jeugd.” Het doel van de campagne is door middel van workshops homoseksualiteit bespreekbaar maken. “Elke club moet aan het begin van het seizoen duidelijk maken dat iedereen welkom is en dat over alles gesproken kan worden.”

De officiële aftrap van de All Together Challenge is zaterdag om 14.30 uur op het Stokroosveld. “Een presentator en een vlogger openen de campagne. Vanaf september reizen we door het land langs verschillende clubs”, aldus Blankenstein. “Vast onderdeel is het hand in hand hooghouden van de bal. Daarvan maken we een compilatievideo en die verspreiden we via internet.” Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Karin Blankenstein op Den Haag FM.