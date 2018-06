Festival Classique dompelt Scheveningen onder in muziek

Festival Classique, het jaarlijkse feest van de klassieke muziek, is donderdag op Scheveningen van start gegaan. Topspektakel is de uitvoering van de Carmina Burana van Carl Orff op het Noorderstrand. “De opening van het stuk klinkt heel bekend in de oren. Het spreekt zoveel mensen aan”, vertelde festivaldirecteur Annemarie Goedvolk op Den Haag FM.

Tijdens deze dertiende editie van het klassieke muziekfestival zijn er honderd voorstellingen, concerten en workshops. De kaarten voor de drie opvoeringen van Orffs bekende stuk waren weken geleden al uitverkocht. Bij de opbouw van het podium bleek echter dat er meer ruimte beschikbaar was. “We hebben 160 kaartjes per voorstelling kunnen toevoegen, maar die zijn ook alweer uitverkocht.” Daarmee zijn er nu al meer kaartjes verkocht dan vorig jaar.

De eerste muzikale verkenningstocht begon donderdag om 11.00 uur: Liefdeskuren. Dat is een audiowandeling door heel Scheveningen die het verhaal van componist Mendelsohn vertelt. “Via een koptelefoon hoor je muziek en soundscapes die speciaal voor Liefdeskuren zijn geschreven.” Festival Classique duurt nog tot en met maandag 18 juni.

Luister hier naar het interview met Annemarie Goedvolk op Den Haag FM.