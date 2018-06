Finalisten cultuurprijs De Haagse C pitchen hun project op Den Haag FM

Meer in

In het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM was het donderdag volle bak. De zes finalisten van de nieuwe cultuurprijs De Haagse C kwamen naar de studio om hun project te pitchen voor de luisteraars van Den Haag FM.

De organisatie Cultuurschakel bestaat vijf jaar en viert dat met deze nieuwe onderscheiding, die is bedoeld voor Haagse culturele projecten en initiatieven. Op vrijdag 29 juni wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Er zijn zes genomineerden in twee categorieën. Stemmen kan hier. De winnaars krijgen elk 500 euro. Stemmen kan tot en met 14 juni.

In de categorie ‘initiatieven volledig uitgevoerd door vrijetijdskunstenaars’ zijn de genomineerden: 100% Molenwijk, Good [old] Times en Het Circus. De kanshebbers in de categorie ‘initiatieven uitgevoerd door een combinatie van vrijetijdskunstenaars en professionals’ zijn Iconisch Haags, Scrooge en Zand & Veen.

Luister hier naar de interviews met de finalisten van De Haagse C op Den Haag FM.