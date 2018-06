Iktoon: Good old Times genomineerd voor nieuwe cultuurprijs De Haagse C

Fonds 1818 is jarig en trakteert Den Haag op een groot festival

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en viert dat komende zaterdag met een festival in en bij de Grote Kerk. Met het evenement wil het vermogensfonds, dat maatschappelijke doelen in onze regio financieel ondersteund, alle vrijwilligers, initiatiefnemers en partners bedanken die zich inzetten voor een betere maatschappij.

200 jaar geleden werd de Nutsspaarbank ’s Gravenhage opgericht. Gevestigd in wat nu het Nutshuis heet, was de bank een onderdeel van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Toen de bank 25 jaar geleden werd verkocht werd het fonds opgericht. Van de rente worden elk jaar de maatschappelijke projecten ondersteund. “De bank was eigenlijk eigendom van de spaarders. Door de goede doelen te steunen komt geld als het ware terug bij de spaarders”, vertelde directeur Sanne ten Bokkel Huinink in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Het Fonds 1818 Festival puilt zaterdag uit van de creatieve activiteiten, optredens, ontmoetingen en duurzame producten. Zo kan je naar optredens van onder anderen Jam de La Crème, The Magic Mumble Jumble, breakdance-crew Heavy Hitters, Dutch Don’t Dance, Ballet van Leth, Afrodansers, Jeugdcircus Circaso, Jennifer Ewbank, Granny Hiphopcrew en Cantamare. Er is ook een grote Sing Along en Haags poppentheater, Je kan de 288 treden van de Haagse Toren beklimmen, struinen op de streekmarkt, er zijn groene vingers-workshops, je kan hutten bouwen of een mascotte knutselen. Kortom voor iedereen is er iets te doen. Kijk op Fonds1818.nl voor het hele programma van het jubileumfestival.

Luister hier naar het interview met Sanne ten Bokkel Huinink op Den Haag FM.