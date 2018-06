Justitie eist jarenlange celstraffen tegen inbrekersbende en juwelier

Klimmende Règâh Marc in strijd met kanker: “Ooit brandt er een kaarsje voor mij”

Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot bijna vier jaar voor een inbrekersbende uit Den Haag en een helende juwelier. Ook mag de juwelier als het aan het OM ligt, zijn beroep drie jaar lang niet uitoefenen.

De zaak tegen de verdachten kwam aan het rollen doordat de juwelier vaak midden in de nacht de rolluiken van zijn zaak opendeed om vier Hagenezen binnen te laten. De politie kwam er vervolgens achter dat het viertal geregeld en in wisselende samenstellingen inbraken pleegde.

Volgens het OM gingen de Hagenezen met een gehuurde auto huizen langs waarvan ze dachten dat er veel te halen was en de bewoners niet thuis waren. Met zogeheten ‘slotentrekkers’ braken ze in en namen kostbare spullen mee. Daarna ging de groep naar de juwelier, die de gestolen goederen naar een smelterij bracht. Volgens het OM heeft dit de juwelier minimaal 100.000 euro opgeleverd.

Rovershol

De verdachten werden in januari 2017 aangehouden. Tijdens het doorzoeken van de juwelier troffen de agenten vervolgens een “waar rovershol” aan met “kussenslopen vol kostbaarheden, medailles, melktandjes en schilderijen”.

Het OM acht inbraak en heling bewezen. Ze eist daarom straffen variërend van bijna twee jaar tot bijna vier jaar tegen de vier Hagenezen. Tegen de juwelier is 24 maanden cel geëist. De uitspraak is over twee weken.