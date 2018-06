Klimmende Règâh Marc in strijd met kanker: “Ooit brandt er een kaarsje voor mij”

De Klimmende Règâhs doen ook dit jaar weer mee aan de Alpe d’Huezes om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Voor Klimmende Règâh en kankerpatiënt Marc was het donderdag weer een bijzondere rit. “Er branden kaarsjes langs de route voor de overledenen aan kanker. Ik weet dat er voor mij ook een kaarsje komt te staan”, vertelde Marc van Baasbank op Den Haag FM.

Het is niet de eerste keer dat Marc de Alpe d’Huez op de fiets beklimt en afdaalt. “De vorige keer dat ik meedeed beloofde ik mezelf dat als de medicijnen zouden aanslaan, dat ik terug zou komen voor een tweede keer.” Marc hoopte drie keer de berg op en af te gaan vandaag, maar dat zit er door omstandigheden niet in. “Ik ben nu twee keer gegaan. Door de regen was ik niet fit genoeg en was de weg glad. Dan is het onverantwoord om snel af te dalen.”

Vorig jaar werden de deelnemers ook al geteisterd door noodweer. Het weer ziet er rooskleuriger uit voor de komende uren. “Vanmorgen was het echt een drama.” De andere Klimmende Règâhs fietsen nog door, waarvan een lid nog in de running is om daadwerkelijk zes keer de berg te trotseren.

Luister hier naar het interview met Marc van Baasbank op Den Haag FM.