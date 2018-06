Museon-bezoekers kunnen binnenkort een echt stukje maan aanraken

Het Museon is weer een bijzonder object rijker: een stuk maansteen van miljoenen jaren oud. Extra bijzonder is dat de steen aangeraakt kan worden door het publiek. Er zijn wereldwijd slechts tien exemplaren waarbij dit mogelijk is.

Afzwaaiend wethouder Karsten Klein heeft zich hiervoor ingezet en ervoor gezorgd dat de steen permanent te zien is in het Museon. De maansteen is in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie meegenomen. De steen is 3,8 miljard jaar oud. Bezoekers kunnen de aanwinst aanraken in de André Kuiperszaal. In het najaar wordt de maansteen opgenomen in de nieuwe familietentoonstelling ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’.

De maansteen wordt op 14 juni om 11.00 uur onthuld door Karsten Klein, Marie Christine van der Sman, directeur van het Museon en zangeres Maan. De feestelijke overhandiging vindt plaats in aanwezigheid van leerlingen van de Nutsschool Zorgvliet. Zij krijgen als eerste de kans om een stukje maansteen aan te raken. Zangeres Maan zal, vooraf aan de plaatsing van de steen in de expositieruimte, voor de leerlingen een optreden verzorgen in de theaterzaal van het Museon.arsten