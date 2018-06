Finalisten cultuurprijs De Haagse C pitchen hun project op Den Haag FM

Oppositie neemt nieuwe coalitie onder vuur: “Waar zijn alle stoere verkiezingsbeloften gebleven?”

Vorige week presenteerden Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hun collegeakkoord ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’. Woensdag debatteerden ze er ruim zeven uur over met de gemeenteraad. De oppositie bekritiseerde de volgens hen slechte financiële onderbouwing in het akkoord en het uithoudingsvermogen van de coalitie. “Het is de coalitie van olie en water. Je kunt schudden maar het mengt niet”, zei CDA-fractievoorzitter Danielle Koster.

De meeste partijen zien goede punten in het akkoord. “Ik ben blij dat het vangnet voor mensen die het moeilijk hebben in stand blijft”, zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Maar er was vooral veel kritiek. Zowel de PVV als het CDA verweten Richard de Mos van Groep de Mos ervan dat hij zijn verkiezingsbeloften niet is nagekomen. Daarmee doelen de partijen op het afschaffen van de voorrangsregeling voor woningen voor vluchtelingen en betaald parkeren.

“De parkeervergunning wordt duurder terwijl u campagne voerde met het afschaffen van betaald parkeren’, verklaarde CDA-fractievoorzitter Danielle Koster. “Waar zijn alle stoere verkiezingsbeloften gebleven?” De Mos erkende dat hij ook niet blij is met de verhoging van het parkeergeld. “Maar besturen is geven en nemen.”

Bezuiniging welzijnswerk

De bezuiniging van twintig miljoen euro op het welzijnswerk was Martijn Balster van de PvdA een doorn in het oog. Volgens Arjen Kapteijns van GroenLinks is de bezuiniging vooral gericht op het efficiënter laten werken van grote welzijnsorganisaties. “Mensen die welzijnswerk nodig hebben, hoeven hier geen hinder van te ondervinden.”

Verkoop Eneco-aandelen

In het coalitieakkoord staan flink wat maatregelen om Den Haag energieneutraal te krijgen in 2030. Een groot deel van die maatregelen wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen. Maar het energiebedrijf is nog niet verkocht en dus rekent dit stadsbestuur zich rijk, vindt de oppositie.

Donderdagavond worden de acht nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Foto: Wimar Bolhuis