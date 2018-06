Oprichtster Gouwe Ouwen op Volle Toeren terminaal ziek, voortbestaan orkest in gevaar

Het voortbestaan van playback-orkest Gouwe Ouwen op Volle toeren staat op losse schroeven nu oprichtster en orkestleidster Joke Breedijk terminaal ziek is.

Je hebt ze misschien wel eens zien optreden in Den Haag. Het playback-orkest, met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar, treed regelmatig op in hun passende kleding en playbackt vol enthousiasme op de nummers van Andre Rieu, Willeke Alberti en de Toppers. Het orkest betekent erg veel voor haar leden. Zo zijn er vriendschappen ontstaan, en heeft het bewoners uit hun sociale isolement gehaald.

Om het orkest te laten voortbestaan, zijn er opvolgers nodig. Zo is de groep onder andere op zoek naar een kledingmaker, instrumenten maker, muziekmaker, vervoerregelaar, locatiewerver en iemand die de administratie kan doen. Ben of ken jij iemand die mogelijk geschikt is? Of heb je vragen? Stuur je berichtje dan naar gouweouwenopvolletoeren@gmail.com

Bekijk hier hoe Joke in het zonnetje werd gezet door Andre Rieu