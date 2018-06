Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Bontekoekade

Op de Bontekoekade in de nacht van woensdag op donderdag mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Volgens de politie heeft een persoon meerdere knallen gehoord, maar of er echt is geschoten is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen gewonden zijn. Nieuwssite Regio15 meldt dat de politie drie kogelhulzen op straat heeft aangetroffen.