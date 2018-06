Richard de Mos: “De Stadsspelen blijven gewoon bestaan”

Richard de Mos wordt donderdagavond geïnstalleerd als wethouder. Daarmee neemt hij een deel van het werk over van Rabin Baldewsingh als het om sport gaat. Een van de projecten van Baldewsingh zijn de Stadsspelen. “De Stadsspelen gaan beginnen en die blijven. We hebben geen plannen om het te schrappen”, vertelde De Mos op Den Haag FM.

Dat hij een trots man is sprak hij al uit tijdens het debat woensdag, maar vandaag benadrukt hij dat de titel van wethouder niet als aanspraakvorm gebruikt hoeft te worden. “Spreek me gewoon aan met Richard, geen meneer de wethouder. Ik ben er voor de stad, en niet andersom.” OM de stad te kunnen dienen wil hij op zoek naar verzoening in het stadsbestuur. “Ik reik mijn hand uit aan alle partijen.”

De werkzaamheden als wethouder beginnen voor Richard maandag om 9.00 uur stipt. “Dit weekend is voor mijn vriendin. Dat had ik beloofd.” Donderdagavond wordt de installatie nog wel gevierd. “We gaan vanavond wel een drankje doen. Even die horeca spekken in Den Haag.”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.