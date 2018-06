WINACTIE: Gratis naar Sabrina Starke & Jazz Orchestra of the Concertgebouw in Paard

Slachtoffer steekpartij Malek F. vol onbegrip: “Voorbarig dat terrorisme wordt uitgesloten”

Een van de mannen die op Bevrijdingsdag aan het Johanna Westerdijkplein werden neergestoken door de Syriër Malek F. vindt het onbegrijpelijk en voorbarig dat diens advocaat zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristische daad. In de Volkskrant doet de advocaat van het slachtoffer zijn verhaal.

Malek F. viel op 5 mei drie mensen aan met een mes. F. werd tijdens zijn daad overmeesterd door de politie en ligt in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen. De man van 21 uit Zoetermeer werd op 5 mei acht keer gestoken en in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij was volgens zijn advocaat Cem Polat acht keer gestoken. Hij is inmiddels buiten levensgevaar, maar is er fysiek en mentaal slecht aan toe, zegt Polat.

Bij het slachtoffer overheersen volgens zijn advocaat woede en onbegrip. De Zoetermeerder, zelf moslim, begrijpt niet hoe de advocaat van de verdachte kan zeggen dat zijn cliënt geen terroristisch motief had. “Hij vindt het onbegrijpelijk en voorbarig dat de advocaat dit zegt,” vertelt Polat. “De verdachte riep Allahoe akbar terwijl hij op willekeurige mensen instak en toen de politie hem neerschoot.”

Getraumatiseerd

Het slachtoffer uit Zoetermeer zet ook vraagtekens bij de werkwijze van ggz-instelling Parnassia. Malek F. was daar zes weken opgenomen geweest nadat hij in februari zijn huisraad op straat had gegooid. De Syrische vluchteling zou ernstig getraumatiseerd zijn door wat hij heeft meegemaakt in Syrië. Parnassia ontsloeg Malek F., terwijl zijn familie enkele keren alarm had geslagen over zijn gedrag.

De familie van Malek F. kondigde vorige maand aan aangifte te gaan doen tegen de ggz-instelling. Parnassia zou mede schuldig zijn aan het zware lichamelijke letsel van F. en zijn slachtoffers. Ook de advocaat van het slachtoffer uit Zoetermeer zegt in de Volkskrant dat hij juridische stappen tegen Parnassia overweegt.

Foto: still YouTube