Tim Knol op Vlaggetjesdag in de Keizerstraat

Zanger Tim Knol treedt tijdens Vlaggetjesdag op in de Keizerstraat. Het concert maakt deel uit van het Graaitijd Muziekdagen Festival op Scheveningen.

Van oorsprong werden in de ‘Graaitijd’ vissersschepen klaargemaakt voor de reis. YMCA Scheveningen organiseert het Graaitijd Muziekdagen Festival van donderdag 14 tot en met zondag 17 juni. Tijdens het evenement zijn er meerdere live optredens en kunnen mensen genieten van culinaire hoogstandjes in de Keizerstraat en de 2e Binnenhaven.

De donderdag van het festival is gereserveerd voor jong talent. In Poppodium Saturnus en in de Keizerstraat treden artiesten op. In de avond wordt een Talent Battle gehouden. Tegelijkertijd wordt door de horecazaken in de buurt een culinair event opgezet, waarbij de bezoeker specialiteiten uit verschillende keukens kan proeven voor drie euro per hapje. Voor de muzikale omlijsting zorgen de bands My Dear Sister en The Crimson Kings.

Sing-Along Event

Op vrijdag, de dag voor Vlaggetjesdag, verhuist het circus naar de 2e Binnenhaven van Scheveningen, waar een groot ‘Sing-Along Event’ plaatsvindt. Een live band, met muzikanten die eerder speelden bij onder meer Golden Earring, Metropole Orkest en Crazy Piano’s, zal bekende songs spelen uit onder andere de musicals Grease en Doe Maar.

Tim Knol

Op zaterdag 16 juni tijdens Vlaggetjesdag zijn er diverse podia aan de haven en in Scheveningen-Dorp, met optredens van onder meer The Raspers, The Big Hairy Motherfuckers, Samantha Steenwijk, Wolter Kroes en headliner Tim Knol. Tegelijkertijd wordt in de nabijgelegen Oude Kerk De Grote Ukelele Show gehouden met naar verwachting 500 muzikanten. De zondag staat in het teken van bezinning met ‘Gospel aan de Haven’, met het YMCA Gospel Choir, Joke Buis en Gert-Jan van den Ende.

Tijdschema

Donderdag 14 juni

16.00 Jong Schevenings Talent (YMCA Scheveningen)

18.00 My Dear Sister ft. Sacha de Bruin (Live bij Meneer Chocola)

19.00 The Crimson Kings (Live bij De Maatschappij)

20.00 Talent Battle to Vlaggetjesdag (YMCA Scheveningen)

Vrijdag 15 juni

19.30 Sing-Along a/d Haven

20.30 DJ Prosciutto

Zaterdag 16 juni (Keizerstraat)

12.00 Winnaar Talent Battle

12.30 Winnaar Colission of Arts. Icarius

13.10 Winnaar Het Schevenings Lied. The Raspers

14.00 De Grote Ukelele Show

14.00 Destructive Penguins

15.00 The Big Hairy Motherfuckers

16.15 Tim Knol

Zaterdag 16 juni (Haven)

11.00 Officiële opening

12.00 Shantykoor

12.30 Kindertheaterkoor De Zeesterren

12.45 Robin Dirksen

13.30 Diana Meijer

14.15 Ragmob

15.15 Trio Roept u Maar

16.15 Samantha Steenwijk

17.00 Wolter Kroes

Zondag 17 juni

11.30 – 13.00 Gospel a/d Haven