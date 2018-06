WINACTIE: Gratis naar Parkpop Saturday Night of VIP-kaarten voor Parkpop

ADO beloont keeper Groothuizen en verlengt contract tot 2021

ADO Den Haag en doelman Indy Groothuizen zijn het eens over een verlengd en verbeterd contract. De keeper staat nu tot de zomer van 2021 onder contract.

De vorige verbintenis liep in de zomer van 2019 af. Groothuizen maakte in de laatste weken van de competitie indruk toen hij doelman Robert Zwinkels moest vervangen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaan beide keepers de concurrentie met elkaar aan voor de plek van eerste doelman.

Foto: ADO Den Haag