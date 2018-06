Advies aan Hoge Raad: “Houd namen agenten zaak-Henriquez geheim”

De namen van de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 moeten geheim blijven. Dat adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad in een vrijdag gepubliceerde conclusie. Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijk advies te volgen, wanneer de uitspraak volgt is nog niet duidelijk.

De familie van Henriquez heeft tot nu toe tevergeefs vele procedures aangespannen om de namen van de agenten te achterhalen. De Arubaan overleed na zijn arrestatie in juni 2015 na een muziekfestival in het Zuiderpark. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had, waarna hij op zijn kruis wees.

Vijf agenten waren er nodig om Henriquez onder bedwang te krijgen. Twee van hen zijn strafrechtelijk vervolgd en zijn eind vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ze gingen in hoger beroep tegen de veroordeling. Die zaak zal waarschijnlijk eind dit jaar beginnen.