Den Haag FM Gayweek: Cultuurpodium Pip helpt Den Haag FM Canal Pride uit de brand

In aanloop naar de eerste ‘Den Haag FM Canal Pride’ is het deze hele week Gayweek op Den Haag FM. Iedere dag staat de uitzending van Haagse Ochtendradio (07.00 tot 10.00 uur) in het teken van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders. Vrijdagochtend hing Steven van Lummel van uitgaansgelegenheid Pip aan de lijn.

De organisatie van de Den Haag FM Canal Pride, Justin en Rogier, zat vrijdagmorgen met de handen in het haar. “We hebben dus een mooie boot geregeld, gasten, drank, een dj en zelfs de Dutch Diana Ross, maar we hebben helemaal geen apparatuur…”, hintte Justin naar een genereuze geste van Van Lummel. Na wat schaamteloze reclame voor de Parish Gaynight in de Pip was het allemaal beklonken. “Natuurlijk kunnen we dat regelen”, aldus Van Lummel.

De eerste Den Haag FM Canal Pride vaart zondag 10 juni van 14.00 tot 16.00 uur. De tocht maakt een rondje door de stad volgens de route van de Ooievaart. Begin- en eindpunt is de Bierkade 18b.

Luister hier naar het interview met Steven van Lummel op Den Haag FM.