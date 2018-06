Den Haag FM Gayweek: Queer aan Zee

In aanloop naar de eerste ‘Den Haag FM Canal Pride’ is het deze hele week Gayweek op Den Haag FM. Iedere dag staat de uitzending van Haagse Ochtendradio (07.00 tot 10.00 uur) in het teken van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders. Vrijdagochtend was Hilde Vossen van Queer aan Zee, een activiteitengroep voor de gehele LHBTQIAP gemeenschap, te gast.

“Queer staat voor de groep mensen die niet in een hokje geplaatst willen worden”, zegt Vossen. “Met Queer aan Zee organiseren we activiteiten voor iedereen die zich ‘anders’ voelt dan anderen. We gaan samen wandelen, borrelen en barbecueën. Iedereen die bij ons komt is blij dat ze gewoon vrij overal over kunnen praten.” Via de website houdt Hilde alle geïnteresseerden op de hoogte van alles wat er in Den Haag voor de gemeenschap wordt georganiseerd.

De eerste Den Haag FM Canal Pride vaart zondag 10 juni van 14.00 tot 16.00 uur. De tocht maakt een rondje door de stad volgens de route van de Ooievaart. Begin en eindpunt is de Bierkade 18b.

Luister hier naar het interview met Hilde Vossen op Den Haag FM.