Geen streekvervoer van Connexxion door staking

De streekbussen van Connexxion in Zuid-Holland gaan dinsdag 12 juni staken als onderdeel van de estafettestakingen van de vakbond FNV. De lijnen 43, 44, 45, 46 en 444 zullen dan niet rijden van en naar Den Haag Centraal.

De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een andere provincie. “De chauffeurs vragen geen extra pauze, ze vragen eens in de 2,5 uur even vijf minuten de tijd voor rust. Dat is toch heel normaal in plaats van tot vijf uren achter elkaar doorjakkeren?”, zegt bestuurder FNV Streekvervoer Paula Verhoef. De starre houding van de werkgevers van de afgelopen jaren heeft geleid tot een diep wantrouwen bij chauffeurs. “We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit”, aldus buschauffeur Jack d’Hooghe.

Volgens de FNV laten de werkgevers door hun houding niet zien dat ze echt oog hebben voor de mensen. “Deze stakingen gaan pas voorbij als de chauffeurs serieus genomen worden. Nog steeds is de actiebereidheid ongekend hoog, sterker nog, die loopt zelfs op.” De cao streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

