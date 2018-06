Glamourfotograaf Henk Ros: “Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan mensen fotograferen”

“Mijn website is al jaren verouderd en aan reclame doe ik niet.” Dat zei glamourfotograaf Henk Ros in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. Toch heeft de fotograaf over werk niet te klagen. Zijn foto’s staan in talloze bladen en bijna elke dag ontvangt hij wel iemand in zijn studio voor een fotosessie.

Ros runt al sinds 2010 zijn eigen bedrijf Henk Ros Artfotos. “Ik kreeg in 2009 van mijn vriendin een fototoestel voor mijn verjaardag. Maar ik kon helemaal niet fotograferen en had er ook geen interesse in. Totdat ik mensen ben gaan fotograferen. Daar ben ik helemaal verslaafd aan geraakt. Later ben ik modeshows gaan doen en toen brak ik in één keer landelijk door. Het is allemaal heel spelenderwijs gegaan.”

De Hagenaar is ook glamourfotograaf en heeft al heel wat BN’ers gefotografeerd. In 2011 won hij de Personality Award. “Vraag me niet wat voor prijs dat is, want dat weet ik zelf ook niet.” Naast zijn commerciële werk zet Ros zich ook in voor goede doelen. Zo werkt hij veel samen met vrouwen die kanker hebben en graag mooi op de foto willen.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Henk Ros op Den Haag FM.