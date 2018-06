Iktoon: Het Circus genomineerd voor nieuwe cultuurprijs De Haagse C

De organisatie Cultuurschakel bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe prijs: De Haagse C. Den Haag FM stelt elke dag één van de zes genomineerden aan je voor. Vandaag: Het Circus.

De Haagse C zal worden uitgereikt in twee categorieën, met elk één winnaar. Er is een categorie voor initiatieven die volledig zijn uitgevoerd door vrijetijdskunstenaars en een categorie voor initiatieven die zijn uitgevoerd door een combinatie van vrijetijdskunstenaars en professionals. In beide categorieën geldt uiteraard: degene met de meeste stemmen wint De Haagse C. Stemmen kan tot en met 14 juni op Cultuurschakel.nl.

De winnaars mogen hun prijs in ontvangst nemen op vrijdag 29 juni tijdens een feestje op de Varkenmarkt in het kader van het vijfjarig bestaan van CultuurSchakel. Dit is tevens de afsluiting van Iktoon 2018, de amateurkunstenmaand waarin iedereen aangespoord wordt zijn talenten en kunsten te laten zien. De winnaars van beide categorieën winnen een geldbedrag van 500 euro.