Liever Lokaal: Winactie én korting met De Hofpas bij Parkpop Saturday Night

Tekst door Okan Terli van De Hofpas.

Eind juni is het weer zover: Parkpop! En dit jaar voor het eerst een heel Parkpopweekend. Met op vrijdag Parkpop Downtown, op zaterdag het gloednieuwe Parkpop Saturday Night en zondag het oude vertrouwde popfestival in het Zuiderpark. Met je Hofpas krijg je 20% korting op je ticket voor Parkpop Saturday Night. Vraag De Hofpas gratis aan en profiteer van deze aanbieding.

Parkpop Saturday Night maakt dit jaar voor het eerst onderdeel uit van het Parkpopweekend. Op zaterdag 23 juni kan je in het Zuiderpark genieten van een avond vol hits uit de laatste decennia. Op het programma staan grote namen als Kim Wilde, Melanie C, Clouseau, De Dijk en acts als Hot Chocolate en Gruppo Sportivo. Het belooft in ieder geval een topavond te worden. Waan je even terug in de 80’s en 90’s en geniet van de muziek, de sfeer en de gezelligheid.

Tekst loopt door onder foto.



Parkpop 2018

Parkpop is het grootste gratis popfestival van Nederland waar je kunt genieten van meer dan dertig nationale en internationale topacts, verdeeld over zes verschillende podia in het Zuiderpark. Artiesten als Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, The Go! Team, Danny Vera en The Dubbeez zijn van de partij.

Glam Night

Op vrijdag voor Parkpop is er een echte Glam Night op en rondom de Grote Markt. Een supervol programma staat voor je klaar en er zijn feesten bij De Zwarte Ruiter en het Paard. Dus blok je hele agenda voor 22, 23 en 24 juni voor een super tof weekend vol met muziek!

Winactie

Wil je kans maken op twee tickets voor Parkpop Saturday Night? Vraag De Hofpas gratis aan en mail naar info@dehofpas.nl onder vermelding van ‘Parkpop Saturday Night Den Haag FM’. Op 15 juni 2018 maakt De Hofpas we de winnaar bekend via hun nieuwsbrief. Hij of zij ontvangt vervolgens persoonlijk bericht.

Foto’s: Parkpop/Ducos