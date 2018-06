Schadevergoeding voor Hagenaars die in Jappenkamp zaten

Mensen die in de Tweede Wereldoorlog een huis bezaten in Den Haag en in die periode in Nederlands-Indië waren geïnterneerd in een Jappenkamp, komen in aanmerking voor compensatie. Sinds begin deze maand heeft de gemeente daarvoor een regeling, die openstaat tot en met 31 mei 2019.

De regeling is bedoeld voor mensen die na de oorlog een naheffing van erfpacht en straatbelasting hebben betaald over de jaren 1942 tot en met 1945. Ook hun nabestaanden kunnen zich melden. Het bedrag dat destijds in guldens is geïnd, wordt omgezet naar de huidige waarde in euro’s. De gemeente heeft hiervoor 150.000 euro gereserveerd.

Den Haag zegt de “regeling voor moreel rechtsherstel” te hebben ingesteld om recht te zetten wat destijds achterwege is gebleven. “Het Haagse gemeentebestuur was in de naoorlogse jaren gericht op wederopbouw en een gezonde begroting. Nu vindt de gemeente dit een te eenzijdige houding”, staat op de website van de gemeente.

Joodse slachtoffers

Sinds begin dit jaar is dezelfde regeling van kracht voor (nabestaanden van) Joodse slachtoffers die gedurende de Tweede Wereldoorlog een huis bezaten in Den Haag.

