Sociaal Verhaal: “We hebben allemaal in ons eigen leven ervaren dat het een keer niet meezit”

De Haagse Mandy Lubach zet zich al jaren in voor de vereniging Sociaal Verhaal, een collectief van advocaten en mediators dat mensen helpt met gratis juridisch advies bij gerechtelijke problemen zoals uitzettingen, energie-afsluitingen, geld- en uitkeringsproblemen.

Lubach was vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Ik denk dat we dit doen omdat we allemaal wel in ons eigen leven hebben ervaren dat het een keer niet meezit en dat je dan geen idee hebt waar je je probleem moet oplossen. En omdat je jezelf bevoorrecht vindt en graag wat terug wilt geven.”

Sociaal Verhaal krijgt subsidie van de gemeente en wordt daarnaast met raad en daad ondersteund door verschillende advocatenbureaus. “Als je als advocaat de miljoenen binnenhaalt voelt het best goed om ook wat tijd aan onze mensen te besteden. Maar als je geen tijd hebt, is financiële ondersteuning ook welkom.”

De Goede Zaak

