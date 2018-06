Sushifestival Joy in Westbroekpark gaat niet door

Sushi & Asian Streetfood Festival Joy in het Westbroekpark is afgeblazen. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt.

Het driedaagse evenement zou eigenlijk vrijdag beginnen, maar eerder deze week werd de vergunning door de gemeente ingetrokken. In een visie over het Westbroekpark staat dat vastgesteld is op basis van de wensen van de omwonenden, dat in het park maar twee evenementen paar jaar mogen georganiseerd worden. Voor dit jaar zijn dat de Parade en Festival Trek.

De organisatie spande een kort geding aan tegen de gemeente en hoopte daarmee het besluit om de vergunning in te trekken ongedaan te krijgen. “De rechter oordeelde dat het besluit niet aan de verordening getoetst is en onvoldoende gemotiveerd is, maar de vond het helaas te ver gaan om een voorlopige vergunning te verlenen”, schrijft de organisatie op Facebook. Kortom: het hele feest gaat dus niet door.

Teleurgesteld

“Wij zijn zeer teleurgesteld in deze gang van zaken. Niet alleen voor jullie, de vele bezoekers die van plan waren langs te komen, maar ook voor het entertainmentteam, personeel en de gedupeerde deelnemers.

Foto: Pixabay