SVV Scheveningen gehavend maar vol vertrouwen naar 2e finalewedstrijd

De spelers van SVV Scheveningen gaan met een 2-0 voorsprong richting de return tegen TEC uit Tiel aankomende zaterdag. Ondanks de blessures en pijntjes bij de spelers maakt men zich bij de club geen zorgen. “Het is jammer dat dit gebeurt in deze face van de competitie, maar morgen staan er gewoon elf op het veld,” vertelde trainer John Blok op Den Haag FM.

Blok weet dat ze tegen een sterke tegenstander spelen zaterdag, maar hij heeft vertrouwen in zijn ploeg. “We hebben een plan hoe we ze moeten aanpakken.” De voorzitter van SVV Scheveningen vindt het te ver gaan om het een gehavend elftal te noemen. “Natuurlijk is niet iedereen helemaal fit zo laat in het seizoen, maar Scheveningse jongens bijten door de pijn heen”, vertelde Ron Kleijn.

Alleen als TEC met meer dan twee punten verschil weet te winnen kan Scheveningen niet promoveren. Als het aan Ron ligt gaat dat niet gebeuren. “Ik denk dat het 1-2 wordt”

