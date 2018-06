WINACTIE: Gratis naar Parkpop Saturday Night of VIP-kaarten voor Parkpop

Wil jij gratis naar Parkpop Saturday Night, het festival in het Zuiderpark op de zaterdag voor Parkpop, vol hits uit de laatste decennia? Of wil je kans maken op VIP-kaarten voor Parkpop op zondag 24 juni inclusief een hapje en een drankje? Dan zit je volgende week goed bij Den Haag FM. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Tijdens Parkpop Saturday Night, op zaterdag 23 juni, zijn er in het Zuiderpark onder meer concerten van Melanie C, Kim Wilde, Clouseau, Jason Donovan, Hot Chocolate, Martijn Fischer, De Dijk, The Boss UK, Kiss Forever, Gruppo Sportivo en ’90 NOW. Een dag later staan op het podium van Parkpop acts als Danny Vera, Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, DeWolff, The Fratellis, Roachford, The GO! Team, The Dubbeez, The Analogues en Bökkers.

Kaarten voor Saturday Night zijn te koop vanaf 28.25 euro. Jij kan er gratis bij zijn. Den Haag FM geeft volgende week vijf keer twee vrijkaarten weg. Ook mogen we vijf keer twee VIP-kaarten voor Parkpop weggeven. Vul snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars.

