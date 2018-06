WINACTIE: Gratis naar Sabrina Starke & Jazz Orchestra of the Concertgebouw in Paard

FOTOSERIE: Duizenden mensen bij Fonds 1818 Festival

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en vierde dat zaterdag met een festival in en bij de Grote Kerk. Duizenden mensen kwamen af op het evenement.

Met het festival wil het vermogensfonds, dat maatschappelijke doelen in onze regio financieel ondersteund, alle vrijwilligers, initiatiefnemers en partners bedanken die zich inzetten voor een betere maatschappij.

200 jaar geleden werd de Nutsspaarbank ’s Gravenhage opgericht. Gevestigd in wat nu het Nutshuis heet, was de bank een onderdeel van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Toen de bank 25 jaar geleden werd verkocht werd het fonds opgericht. Van de rente worden elk jaar de maatschappelijke projecten ondersteund.

Creatieve activiteiten

Het Fonds 1818 Festival puilde zaterdag uit van de creatieve activiteiten, optredens, ontmoetingen en duurzame producten. Zo kon je naar dans- en muziekoptredens. Er was ook een grote Sing Along en Haags poppentheater, Je kon de 288 treden van de Haagse Toren beklimmen, struinen op de streekmarkt je kon hutten bouwen of een mascotte knutselen. Kortom voor iedereen was er iets te doen.

