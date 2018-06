Pollux Studio’s in de Binckhorst rauw geopend

Nog niet alles is helemaal af, maar de Pollux Studio’s waren af genoeg voor een groot feest. Vrijdag konden mensen verschillende workshops volgen en meedoen aan andere activiteiten. “Het is voor mij een droom die uit komt, we gaan hier heel veel creatieve mensen bij elkaar brengen en mooie dingen maken.” Zegt Milo Driessen die de avond organiseert.

“Er is een goede vibe hier. Dat komt door de mensen, de muziek en de locatie, eigenlijk alles bij elkaar.” Zegt een bezoeker die aan een van de picknicktafels een wijntje drinkt.

De opening is in het kader van de amateurkunstmaand Iktoon die in Den Haag opgezet wordt door Cultuurschakel. Kijk op hun website Cultuurschakel.nl voor meer informatie.