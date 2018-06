WINACTIE: Gratis naar Sabrina Starke & Jazz Orchestra of the Concertgebouw in Paard

Den Haag FM geeft komende week vrijkaarten weg voor het unieke concert van zangeres Sabrina Starke en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw in het Paard op vrijdag 15 juni. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Het zeventienkoppige Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) staat internationaal bekend om hun unieke samenwerkingen met solisten. Samen met Sabrina Starke wagen ze zich ditmaal aan het wonderschone oeuvre van Nina Simone. ‘Feeling good’, ‘My baby just cares’, ‘Don’t let me be misunderstood’ en ‘Ain’t got no – I got life’ zijn zomaar wat titels van hits die voorbij zullen komen.

Sabrina Starke weet met haar melodische en krachtige stem iedereens hart te raken. Traditionele soul, funk, hiphop en reggae hadden een grote invloed op de ontwikkeling van haar unieke sound. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze won onder andere twee Edison Awards en twee Soul & Jazz Awards.

Win twee vrijkaarten

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van Sabrina Starke en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw in het Paard op vrijdag 15 juni. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou komende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartjes kopen? Klik hier.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij met een vriend of vriendin naar Sabrina Starke en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw op vrijdag 15 juni in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen