The Radio Project in Mediamix op Den Haag FM

Laatste ‘Slag om het IJspaleis’ over coalitieakkoord live op Den Haag TV

De laatste aflevering van de talkshow ‘De Slag om het IJspaleis’ wordt dinsdag 12 juni tussen 18.00 en 19.00 uur live uitgezonden op Den Haag TV. Te gast in het programma zijn de onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks die samen het nieuwe coalitieakkoord hebben gesloten. Wat zijn hun plannen met Den Haag?

Verder een interview met vertrekkend CDA’er Karsten Klein over zijn acht jaar als wethouder, waarin hij onder meer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de Scheveningse haven en zorg. Hoe heeft hij die jaren ervaren? Wat laat hij na? En welke opdrachten geeft hij zijn opvolgers mee?

Ook wordt gesproken met Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, over hoe zijn initiatief voor een ‘leefbaarheids-effectrapportage’ is doorgedrongen tot het stadhuis. Shida Boukhizou verzorgt een column. De presentatie is in handen van Ivar Lingen en Theodore Pronk.