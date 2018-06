D66 waarschuwt voor ‘hittestress’ door kunstgras

D66 in de gemeenteraad wil dat er meer oog komt voor de fysieke risico’s die sporters lopen door grote hitte op kunstgrasvelden. Volgens de partij blijkt uit recent onderzoek dat kunstgras twee keer zo heet wordt in vergelijking met natuurgrasvelden en dat zorgt voor gezondheidsklachten.

“In Den Haag hebben we veel kunstgrasvelden”, zegt gemeenteraadslid Daniël Scheper. “Het is belangrijk dat het stadsbestuur in kaart brengt op welke velden sporters mogelijk gevaar lopen en daar snel de noodzakelijke maatregelen neemt. Het creëren van extra schaduw op het veld is een mogelijke oplossing.”

Volgens onderzoeker Nathalie Theeuwes, werkzaam aan de Universiteit van Reading, kan ‘hittestress’ op kunstgras leiden tot huidaandoeningen, kramp, uitputting en hitteberoerte. Scheper wil van het stadsbestuur weten of in Den Haag meldingen zijn van slachtoffers als gevolg van hittestress op sportvelden. “Het is belangrijk dat de gemeente de gezondheid van de sporters waarborgt en daarom heldere afspraken maakt met sportverenigingen over de aanpak van de zeer warme velden.”

Cars Jeans Stadion

Toeschouwers rondom het veld zouden ook gevaar lopen slachtoffer te worden van hittestress. Mede om die reden wil D66 weten welke maatregelen er zijn voor het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. In het voetbalstadion ligt kunstgras. “Tijdens wedstrijden komen grote groepen toeschouwers naar het stadion. We willen niet dat die gevaar lopen op warme dagen. Ik hoor dan ook graag welke acties het stadsbestuur onderneemt om de problematiek aan te pakken.”