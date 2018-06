DJ José draait op Den Haag Outdoor: “De kleine zaal in de Asta was een geweldige ervaring”

In het Zuiderpark is deze zomer de tweede editie van Den Haag Outdoor. Het festival heeft 5 podia met vele nationale en internationale top dj’s in verschillende muziekstijlen. Nieuw dit jaar is het Foute Karaoke Feest. De hele week bellen Justin en Rogier in het programma Haagse Ochtendradio met artiesten die zullen optreden tijdens Den Haag Outdoor.

Wegens het grote succes van vorig jaar keert ook de Asta Stage terug. Om de oude discotheek aan het Spui te eren zullen 9 dj’s met een verleden in de legendarische club hun Asta-classics laten horen. “Ik heb daar regelmatig op donderdag en zaterdag gedraaid”, zegt Jos Klaster, beter bekend als DJ José, op Den Haag FM. “Maar ik kwam er vooral om te kijken naar de legendarische Carl Cox. Mijn mooiste herinnering is koninginnennacht. Het was zo druk in de Asta dat ik gevraagd werd snel een paar platen uit mijn auto te halen. Ik werd onder politiebegeleiding de hele stad door gereden en heb daar onvoorbereid in de kleine zaal staan draaien, een geweldige ervaring.”

Deze hele week maak je exclusief op Den Haag FM kans op vrijkaarten voor Den Haag Outdoor. Schrijf je in voor de winactie en luister naar de programma’s Haagse Ochtendradio(07.00-10.00 uur) en Hou je Haags!(15.00-18.00 uur) om kans te maken op twee tickets.

Luister hier naar het interview met DJ José op Den Haag FM.