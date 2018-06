Eerste Den Haag FM Canal Pride: “Laten zien hoe bruisend Den Haag is”

Het was een droom van D66 Den Haag: De eerste Haagse Canal Pride. Toen die droom in duigen viel besloten Justin en Rogier van Haagse Ochtendradio maar zelf een Canal Pride te organiseren. Zondag was het zover en ging het duo met slechts één boot de grachten op.

Met onder andere de Ooievaart, de Dutch Diana Ross, wethouders Rachid Guernaoui en Bert van Alphen, COC Haaglanden, Pip Den Haag en DJ Blackfox was het de start voor een jaarlijks terugkerend evenement want volgend jaar wordt die, als het aan ons ligt, nog groter! “Het is de bedoeling dat volgend jaar de hele stad meedoet”, zegt oud-raadslid Kim Waanders(D66) tegen Den Haag FM. “Zo kunnen we laten zien hoe bruisend Den Haag is.”

De tocht bestond slechts uit die ene boot, maar onderweg haakten een aantal andere boten aan. “Dat is precies de bedoeling”, zegt Den Haag FM presentator Rogier Heimgartner. “Als je nu al ziet hoe groot het feest is op de gracht en op de kade. Hoe gaaf zou het zijn als dat de volgende jaren alleen maar groter wordt. Het begon als grap maar is de afgelopen maanden met de week meer uit de hand gelopen.”

Foto’s: Robert John Henderson

