Festival Classique opent met Carmina Burana, “wat een droomstart “

“Nooit eerder beleefde Festival Classique zo’n succesvolle aftrap als tijdens deze twaalfde editie”, zegt festivaldirecteur Annemarie Goedvolk, die spreekt van een “droomstart”.

“De drie Carmina Burana-concerten op het Noorderstrand waren in no time uitverkocht en bijna 3.000 muziekliefhebbers genoten, verdeeld over drie avonden, van een meeslepend spektakel”, aldus Goedvolk. “Door de zeer uiteenlopende weersomstandigheden kreeg elke uitvoering een andere lading. Ja, we hadden een ondergaande zon met een prachtige rozerode avondlucht maar de première op donderdagavond was gehuld in zeevlam. De mystieke sfeer vol mistflarden maakte dit voor mij de meest aangrijpende uitvoering.”

De publieke belangstelling voor Festival Classique is groot. Zeven voorstellingen waren al snel uitverkocht en naar verwachting verkopen de resterende concerten ook uit. Annemarie Goedvolk: “Opvallend is dat ook de wat meer experimentele programma’s van de jonge makers in de Lourdeskerk veel publiek trekken. Deze serie wordt meer en meer omarmd, doordat ze zich de afgelopen jaren heeft bewezen.” Het festival gaat nog door tot en met maandag 18 juni met concerten in het Kurhaus, op De Pier en in de Lourdeskerk.