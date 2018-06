Herdenkingsdienst in Transvaal voor omstreden imam Haselhoef

Oud-imam Abdullah Haselhoef wordt maandagmiddag herdacht in de Noeroel Islam moskee in Transvaal. Hij kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een auto-ongeluk. Haselhoef (50) kwam in botsing met een spookrijder op de A16 bij Breda. Na de herdenkingsdienst wordt Haselhoef begraven.

Haselhoef verwierf nationale bekendheid nadat hij optrad als woordvoerder van de moslimgemeenschap na de aanslagen van 11 september 2001. Later raakte hij in opspraak. De rechtbank veroordeelde Haselhoef in 2016 tot een celstraf van twintig maanden. Hij pleegde grootschalige toeslag- en uitkeringsfraude met zijn gastouderbureau Family House.

Haselhoef liet toeslagen voor kinderopvang direct aan zijn bedrijf uitbetalen. De formulieren die voor die toeslagen ingevuld moesten worden, vulde hij zelf in voor de ouders. Zo kon hij veel hogere bedragen binnenhalen dan waar hij recht op had. Het witwassen van dat geld is volgens de rechtbank ook bewezen.

Opgegroeid in Den Haag

Haselhoef werd geboren in Paramaribo in Suriname. Toen heette hij nog Regilio Frank Haselhoef. Hij groeide op in de wijk Duinoord in Den Haag.

Foto: Omroep West