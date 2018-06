Minister Ank Bijleveld: “In 2020 voorlopig laatste keer dat Veteranendag in de Ridderzaal kan zijn”

Op zaterdag 30 juni kan je in de binnenstad van Den Haag weer kijken én meedoen aan de Nederlandse Veteranendag; het jaarlijkse eerbetoon aan alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen. Er is een plechtigheid in de Ridderzaal, een ceremonie op het Binnenhof, een defilé en een groot festival op het Malieveld.

Voor minister Ank Bijleveld van Defensie is het de eerste keer dat ze Veteranendag in Den Haag bijwoont en ook de eerste keer in haar functie als bewindsvrouw. Samen met Koning Willem-Alexander en minister president Mark Rutte neemt zij het defilé af. “Ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te spreken om hun verhalen aan te horen. Samen met de minister-president en de koning willen we laten zien dat we hen echt belangrijk vinden”, zei Bijleveld in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Het zijn voor mij allemaal mannen en vrouwen die één ding gemeen hebben. Ze hebben zich vol passie ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld.”

De Nederlandse Veteranendag bestaat pas sinds 2005, maar is volgens de minister inmiddels niet meer weg te denken. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier één dag per jaar aandacht aan besteden. Ik denk dat mensen zich daardoor veel beter realiseren dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en dat deze mannen en vrouwen daar overal in de wereld heel hard aan werken.” Bijleveld hoopt dan ook dat er weer veel publiek is. “Ik vind het belangrijk dat er veel mensen komen om de waardering aan alle mannen en vrouwen die langs marcheren te laten zien. Het is een mooi spektakel, maar waardering voor onze veteranen is ook ontzettend van belang.”

Na 2020 geen Ridderzaal

Kan Veteranendag gebruik blijven maken van de Ridderzaal tijdens de grote renovatie van het Binnenhof? “Deze keer nog wel. In 2020 is het volgens mij voorlopig de laatste keer dat Veteranendag in de Ridderzaal kan zijn. Het Nationaal Comité Veteranendag moet kijken wat daarna een goed alternatief is. Met de gemeente Den Haag wordt daar hard overleg over gepleegd.”

Foto: Rijksoverheid

Luister hier naar het interview met Ank Bijleveld op Den Haag FM.