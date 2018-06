PVV wil stadsbreed gebiedsverbod voor jihadist Azzedine C.

De PVV in de gemeenteraad wil dat de Haagse jihadist Azzedine C. een stadsbreed gebiedsverbod krijgt. Vorige week bleek dat de veroordeelde 35-jarige jihadronselaar onder voorwaarden is vrijgekomen. C. werd op 25 mei in hoger beroep nog veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Hij is tegen die beslissing in beroep gegaan bij de Hoge Raad.

Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Zo heeft C. een gebiedsverbod, mag hij niet demonstreren en heeft hij een social media-verbod. Voor welke plekken het gebiedsverbod geldt wil een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen.

Fractievoorzitter Karen Gerbrands van de PVV wil daarom van burgemeester Pauline Krikke horen of het opgelegde gebiedsverbod geldt voor (delen van) Den Haag? “En zo ja, welke delen? Tot wanneer? En wat gebeurt er daarna?” Als het verbod niet voor Den Haag geldt wil de PVV dat de burgemeester met de minister gaat overleggen om het wel ook voor onze stad in te stellen. “Voor veroordeelde jihadronselaars is geen plek in Den Haag.”

Demonstraties in de Schilderswijk

Azzedine C. werd gezien als een van de kopstukken van een organisatie die vanaf 2012 jongeren probeerde te winnen voor de jihad in Syrië en Irak. Ook organiseerde hij demonstraties in de Schilderswijk om steun aan terreurorganisatie IS te betuigen.