Streekbussen Connexxion rijden niet vanwege staking

De streekbussen van Connexxion rijden dinsdag niet van en naar station Den Haag Centraal. De buschauffeurs staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.

De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een andere provincie. “Deze stakingen gaan pas voorbij als de chauffeurs serieus genomen worden”, laat Paula Verhoef, bestuurder van FNV Streekvervoer, weten. De lijnen 43, 44, 45, 46 en 444 van en naar Den Haag Centraal rijden dinsdag dus niet.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer zitten al een tijdlang in een impasse. Na landelijke stakingen op 4 januari, 30 april en 1 mei zijn de acties in estafettevorm doorgezet.

Arriva rijdt wel

De lijn Leiden-Den Haag wordt gezamenlijk gereden met Arriva. De ritten van Arriva rijden wel volgens dienstregeling.

Foto: Alfenaar (Wikipedia)