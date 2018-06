PVV wil stadsbreed gebiedsverbod voor jihadist Azzedine C.

Vlag Special Olympics officieel overgedragen aan Den Haag

Afgelopen weekend is in de Achterhoek de vlag van de Special Olympics Nationale Spelen overgedragen aan Den Haag. Onze stad organiseert in 2020 het sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen weekend gingen ongeveer 2.000 sporters de strijd aan met elkaar.

“We zitten midden in de Nationale Spelen van de Achterhoek, waar wij volop van genieten, maar wij hebben een mooi vooruitzicht”, zei voorzitter Ruud Verbunt van de Special Olympics Nederland. “In 2020 zijn de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag. Dit bevestigt het grote commitment dat de stad altijd al heeft voor de sport en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik weet zeker dat ook Den Haag er een onvergetelijke evenement van gaat maken in 2020.”

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Volgens de organisatie maakt sporten mensen met een verstandelijke beperking niet alleen fysiek en mentaal fitter, het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.

Foto’s: Bart Weerdenburg