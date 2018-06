Wethouder Guernaoui start eerste wekelijkse spreekuur in Loosduinen

Wethouder Rachid Guernaoui van Financiën, Integratie en Stadsdelen gaat wekelijks spreekuur houden in de stad. Hagenaars kunnen zonder afspraak binnenlopen. Het eerste spreekuur is komende woensdag 13 juni in Loosduinen.

De wethouder wil ideeën, vragen en problemen die leven in de stad ophalen. “Op die manier kan ik bewoners en ondernemers helpen en dus mijn werk beter doen. De goeie ideeën komen toch uit de stad”, aldus Guernaoui. Het wordt geen formeel spreekuur. “Integendeel. Geen agenda’s, gewoon aan tafel met een kop koffie erbij. Laagdrempelig en persoonlijk.”

Het eerste spreekuur wordt gehouden komende woensdag in het stadsdeelkantoor van Loosduinen. Guernaoui is daar, samen met de stadsdeeldirecteur, aanwezig tussen 13.30 en 14.15 uur. De komende weken zal hij alle stadsdeelkantoren bezoeken voor een kennismaking en daarna een spreekuur.