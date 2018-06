ADO Den Haag speelt eerste competitiewedstrijd tegen FC Emmen

Voetbalclub ADO Den Haag begint het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen FC Emmen. Dat staat in het conceptprogramma Eredivisie dat de KNVB dinsdagochtend heeft gepubliceerd.

FC Emmen eindigde afgelopen seizoen zevende in de Jupiler League en verraste door via de nacompetitie te promoveren naar de Eredivisie. In de finale van de play-offs zorgde de Drentse club voor een stunt door het Rotterdamse Sparta met 1-3 te kloppen.

De Hagenezen kenden eveneens een sterk seizoen. ADO mocht dankzij een zevende plaats in de Eredivisie spelen in de play-offs voor Europees voetbal. Het avontuur eindigde na twee nederlagen tegen Vitesse.

Speelschema

De wedstrijd tegen Emmen wordt op zondag 12 augustus gespeeld. De aftrap is om 12.15 uur. Het hele speelschema van ADO Den Haag vind je hier.

Videoscheidsrechter

Met ingang van volgend seizoen wordt bij alle wedstrijden in de eredivisie gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter, het zogeheten VAR-systeem (Video Assistant Referee). Een gevolg daarvan is dat de vroege wedstrijden niet meer om 12.30 uur maar om 12.15 worden gespeeld.

Als er tijdens de wedstrijd iets gebeurt waarbij de hulp van de VAR nodig is, kan het zijn dat de wedstrijd langer duurt. De televisie-uitzending van FOX Sports zou daardoor kunnen uitlopen en om ervoor te zorgen dat er op tijd kan worden overgeschakeld naar het duel van 14.30 uur, gaat het lunchduel naar 12.15 uur.

