Autodief overlijdt na botsing met trein

Een nog onbekende man is maandag aan het begin van de avond omgekomen toen hij werd aangereden door een trein. Dat meldt de politie. Dat gebeurde bij de A12 ter hoogte van Nootdorp. De man had eerder in Rotterdam een auto gestolen en was daarmee slingerend met hoge snelheid richting Den Haag gereden.

Volgens de politie probeerde de man rond 18.00 uur eerst een busje te stelen in Rotterdam. Dat lukte niet. Vervolgens hield hij een auto aan op de A20 bij Kleinpolderplein. Een woordvoerder van de politie zegt dat hij een vrouw achter het stuur vandaan rukte en er met haar auto vandoor ging.

De tocht ging op hoge snelheid via de A13, de A4 en de A12 richting Zoetermeer, waarbij de man verschillende auto’s raakte. Ter hoogte van Nootdorp stopte hij en liep naar het spoor. Volgens een woordvoerder wachtte de man daar op de trein die hem vervolgens aanreed.

Kettingbotsing op de snelweg

Op de A12 van Den Haag naar Zoetermeer ontstond vervolgens een kettingbotsing, vermoedelijk doordat mensen zagen dat de man werd aangereden door de trein. Twee rijstroken werden afgesloten. Het is nog niet bekend of er bij de kettingbotsing gewonden zijn gevallen.

Door de aanrijding reden er maandagavond tot ongeveer 21.30 uur geen treinen tussen Zoetermeer Oost en Den Haag Centraal.