Bewoners Transvaal zijn afvalprobleem spuugzat: “De buurt ligt al maanden bezaaid met vuilnis”

Oude bankstellen, afgedankte matrassen en door de meeuwen opengereten vuilniszakken. Het is het straatbeeld waar de bewoners van Transvaal-Zuid dagelijks mee geconfronteerd worden. De buurt is er klaar mee en wil dat de gemeente in actie komt.

“Het is smerig, het stinkt. Wie wil hier nou nog wonen?”, zegt Joke Jannessen van bewonersvereniging Transvaal-Zuid tijdens een rondgang door de buurt. De stoep en straat rondom ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) bij de Kaapstraat liggen bezaaid met plastic tasjes, kartonnen dozen en etensresten.

Het geschetste beeld is volgens Joke en andere wijkgenoten die wij spreken illustratief voor hoe de buurt er tegenwoordig bij ligt. “Dit treffen we elke dag aan, al maanden lang”, zegt Joke die steevast de vuilnisoverlast meldt bij de gemeente. “Dezelfde dag wordt het nog opgeruimd, maar de volgende dag is het weer één grote bende. Het is dweilen met de kraan open.”

Meer boetes

De oorzaak van het vuilprobleem ligt volgens de buurt zowel bij de gemeente als de wijkbewoners zelf. De ORAC’s zitten continu vol en worden te weinig geleegd met als gevolg dat buurtbewoners hun (grof)vuil ernaast zetten. Vervolgens worden de zakken door de meeuwen opengetrokken en de rommel door heel de buurt verspreid. Ook zou de gemeente veel meer moeten handhaven op straatvervuiling. “Als er meer bekeuringen worden uitgedeeld, leren ze het wel af”, meent buurtbewoner Annie Koots.

Vervuilers aanspreken

De gemeente herkent het probleem en laat in een reactie weten dat het vuil dat naast de ondergrondse vuilcontainers wordt geplaatst dagelijks wordt opgehaald. De handhaving is sinds dit jaar opgeschroefd, wat volgens de gemeente gaat leiden tot meer boetes. Ook is er in Transvaal meertalig voorlichtingsmateriaal van deur tot deur verspreid.

Bewoners die vuilnisoverlast signaleren moeten dit blijven aankaarten bij de gemeente, stelt de woordvoerder van wethouder Richard de Mos. “Natuurlijk kan een bewoner ook altijd zelf de vervuilers aanspreken op ongewenst gedrag, maar wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen zich daar gemakkelijk bij voelt. Melden is dus de beste optie.”

Maatregelen

Het afvalprobleem speelt ook structureel in andere buurten, zoals de Schilderswijk. De PvdA en NIDA in de gemeenteraad eisen van de wethouder tekst en uitleg. De partijen willen onder meer weten welke maatregelen het stadsbestuur gaat nemen om de overlast aan te pakken.