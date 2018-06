Eerste haring geveild: iets minder vet, maar wel romig en lekkâh

Het eerste vaatje haring dat dinsdag op Scheveningen werd geveild heeft 78.000 euro opgebracht. Groothandel Makro heeft het hoogste bod uitgebracht. De opbrengst van het vaatje gaat dit jaar naar Hulphond Nederland. Als dank voor het gedoneerde bedrag, krijgt een hulphond de naam Makro. Vorig jaar bracht het eerste vaatje met Hollandse Nieuwe 65.000 euro op. In 2016 was dat 90.000 euro.

Hij is dit jaar ‘lekker vet en romig’, zegt Peter Koelewijn, de voorzitter van het keuringspanel. “Vorig jaar was de haring iets vetter, maar was de smaak wat minder.”

De smaak is nu veel beter. Dat komt doordat de vissen genoeg zonlicht en goede voeding hebben gekregen. Haringen eten roeipootkreeftjes, beestjes die niet groter zijn dan een speldenknop. Ook eten ze veel vette dierlijk plankton, daar wordt de haring ook vet van.

Stichting Hulphond Nederland

Traditiegetrouw wordt elk jaar het eerste vaatje haring geveild voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Hulphond Nederland. Namens het goede doel waren presentatrice Anita Witzier en parlementair journalist Frits Wester aanwezig. De stichting leidt honden op voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Met de opbrengst van het vaatje gaat de stichting kinderen helpen met een hond. Het opleiden van één hulphond kost 43.000 euro. Per hond kunnen 100 kinderen geholpen worden. Naast dat sommige kinderen een eigen hond kunnen krijgen, kunnen kinderen ook één sessie krijgen. Zo kunnen de honden meerdere kinderen per jaar helpen. Zo’n hulphond is acht jaar in te zetten als hulphond.

Oude haring

Maar wat doen ze dan met de oude haring? “Die gaat ingevroren naar Duitsland. Die hoeven niet per se nieuwe haring. In Duitsland is dat minder een ding dan in Nederland.” Vanaf deze woensdag kun je in de winkel en de viskraam deze lekkernij weer zo in je huig laten glijden.