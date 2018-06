Grote finale Stadsspelen Den Haag komend weekend in Zuiderpark

De derde editie van de Stadsspelen Den Haag is bijna voorbij. Komend weekend is de grote finale in het Zuiderpark.

De Stadsspelen zijn vooral bedoeld om Hagenaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei sporten. Je kan dus van alles uitproberen. Ontdek je tijdens de Stadsspelen een leuke sport? Kijk dan op Heeldenhaagsport.nl voor adressen, acties en aanbiedingen van Haagse sportaanbieders.

Komende zaterdag 16 en zondag 17 juni is de finale van de Stadsspelen Den Haag in en bij de Sportcampus Zuiderpark. Tussen 11.00 en 16.00 uur is er beide dagen een bomvol programma voor jong en oud, sportief of juist niet. Iedereen kan gratis meedoen met leuke sportieve activiteiten. Zowel binnen als buiten. Ook op cultureel, culinair en muzikaal gebied is er van alles te beleven in het hart van het Zuiderpark. Er is bovendien een speciaal aanbod voor ouderen en een programma voor aangepaste sporten. Bijzonder is ook de komst van het grootste springkussen ter wereld naar het Zuiderpark.

wwww.stadsspelendenhaag.nl