Hollandse Nieuwe is ‘romig, ziltig en lekker vet’

Romig, ziltig en lekker vet. Geheel volgens de traditie, wordt dinsdagmiddag het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring op Scheveningen geveild. “Ik verwacht een opbrengst van zo’n 150.000 euro”, zei visboer Robbie van Haringkar Robbie op de Frederik Hendriklaan tegen Den Haag FM. “De smaak is verrassend.” De veiling van het eerste vat is tegelijk het startsein voor het nieuwe haringseizoen.

De eerste haringtransporten zijn onderweg en de eerste vangsten worden sinds vorig weekend verwerkt. Volgens het Nederlands Visbureau loopt alles op rolletjes. “De eerste vangst moet minstens dertien procent vet bevatten. De eerste metingen gaven tussen de achttien en negentien procent”, laat Agnes Leeuwis van het Nederlands Visbureau weten. “De meeste haring komt uit Denemarken, Noorwegen en Schotland. Natuurlijk worden er miljoenen haringen gevangen, dus je kunt niet zeggen dat iedere haring hetzelfde smaakt.”

Toch kunnen fijnproevers de smaak van de Hollandse Nieuwe onderscheiden volgens visboer Robbie. “Hij is heerlijk romig en lekker een beetje ziltig. Als ik de vis met vorig jaar vergelijk is het een verrassing.” De oude haring is veel zouter. “De nieuwe haring zit heel kort in de emmer. De pekel heeft dan nog niks gedaan. Dan is het zo goed als rauw, wat je eet. Het is dan Hollandse sushi.”

Mooi lichtroze

De Hollandse Nieuwe kun je dan ook herkennen aan de kleur. “De haring is dan mooi lichtroze tot blank. Dit jaar is het vetpercentage vrij hoog, dus de vis is iets lichter van kleur.” De binnenkant van de Hollandse Nieuwe is dit jaar zelfs bijna rood. “Het is ieder jaar afwachten wat de haring gegeven heeft want dat heeft invloed op de smaak en kleur.”

Consumenten moeten nog even wachten tot het eerste vaatje dinsdagmiddag is geveild. “Dan mag het vanaf morgen allemaal beginnen. Het wordt een gezellige drukte. Ik verwacht rijen aan mijn kar. Het hoogtepunt is natuurlijk vlaggetjesdag. Maar eerst moet het eerste kantje onder de hamer”, aldus Robbie.