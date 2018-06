MommaLuv Birth Project gaat strijd aan met babysterfte in derde wereld

De Haagse stichting MommaLuv koppelt al zeven jaar zwangere vrouwen in Nederland aan zwangeren in derde wereldlanden. De organisatie roept aanstaande moeders op om in plaats van kraamcadeaus een donatie te vragen voor moeders en baby’s die het heel goed kunnen gebruiken. Oprichter Mandy Ladan kwam op het idee toen ze zwanger was van haar inmiddels zeven jaar oude dochter.

Inmiddels heeft MommaLuv zo’n duizend moeders in negen verschillende landen geholpen. Voor het volgende project is Mandy een samenwerking aangegaan met Natalis, een bedrijf dat kraampakketten samenstelt voor aanstaande moeders. “Iedere aanstaande moeder in Nederland krijgt een kraampakket van Natalis”, zegt Ladan op Den Haag FM. “We willen dat elke moeder die zo’n pakket ontvangt hetzelfde pakket laat bezorgen in een ontwikkelingsland.”

Om een pilot in Liberia op te zetten is Mandy een crowdfunding begonnen. “Het kan echt het verschil maken tussen leven en dood”, zegt Mandy. “We hebben het over vrouwen die in een hutje moeten bevallen zonder enige medische ondersteuning.” Het ‘MommaLuv Birth Project’ gaat in 2019 van start.

Luister hier naar het interview met Mandy Ladan op Den Haag FM.