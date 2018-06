Twee auto’s total loss bij aanrijding Loevesteinlaan

Op de kruising van de Melis Stokelaan en de Loevesteinlaan zijn vannacht twee auto’s op elkaar gebotst. Beide auto’s zijn total loss geraakt.

Hoewel het ambulancepersoneel één van de bestuurders ter plekke heeft gecontroleerd, hoefde niemand naar het ziekenhuis. Dat meldt calamiteitensite District 8. Ook heeft één van de twee auto’s een achterwiel verloren en raakte een verkeerslicht door de botsing beschadigd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets duidelijk. Wel is bekend dat de verkeerslichten op het kruispunt in werking waren ten tijde van het ongeval.