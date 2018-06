Uitreiking eerste Witte Anjer Prijs in Den Haag

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt donderdag voor het eerst de Witte Anjer Prijs uit. Voor deze onderscheiding, bedoeld voor mensen die zich inzetten voor veteranen, kwamen 110 nominaties binnen. Een jury koos daaruit de twintig mooiste en meest bijzondere inzendingen.

Donderdag wordt in hotel Des Indes de winnaar bekendgemaakt. Zanger Ronnie Tober, broer van een veteraan, is gastheer bij de uitreiking. De winnaar krijgt een van wit albast gemaakte witte anjer en is eregast tijdens Veteranendag op zaterdag 30 juni in Den Haag. De prijs wordt uitgereikt door Boele Staal, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag.

Op 30 juni kan je in de binnenstad van Den Haag kijken én meedoen aan de Nederlandse Veteranendag; het jaarlijkse eerbetoon aan alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen. Er is een plechtigheid in de Ridderzaal, een ceremonie op het Binnenhof, een defilé en een groot festival op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag bestaat sinds 2005.